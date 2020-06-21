الأرصاد: ارتفاع شديد بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل . درجات الحرارة القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23 درجات Advertisements مطروح العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات قنا العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجات أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.

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