شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يبدأ خطة التخلص من جميع ممتلكاته ببيع منزله بـ 29 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع الملياردير الأمريكى ورئيس شركة سبيس إكس للفضاء، إيلون ماسك، أحد منازله التى يمتلكها بمبلغ 29 مليون دولار، فى خطوة أولى لبيع كل ممتلكاته المادية، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" باع منزله الواقع فى منطقة "بيل أير" فى لوس أنجلوس إلى شركة يتملكها الملياردير الصينى وليام دينج، مؤسس ورئيس شركة ألعاب الإنترنت "نت إيز إنك "NetEase Inc.

وكان إيلون ماسك، قد أعلن فى تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر"، الشهر الماضى، إنه ينوى بيع منزله، وقال فى تغريدته: "سأبيع جميع ممتلكاتى المادية تقريبا، ولن أمتلك أى منزل"، وأضاف أن هناك شرطا واحدا للبيع "أنا أملك منزل الممثل الكوميدى الأمريكى جين وايلدر القديم.. لا يمكن لمن يشتريه أن يهدمه أو يفقده روحه".

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وخلال مقابلة مع جو روجان، فى برنامج عبر البودكاست، فى مايو، قال إيلون ماسك: "أعتقد أن الممتلكات تقلل من شأن المرء، وهى منطلق أيضًا للتهجم وتوجيه الانتقادات، فالناس عادة يقولون لك: أيها الملياردير، لديك كل هذه الأشياء"، وأضاف: "حسناً، الآن ليس لدى كل هذه الأشياء الآن ماذا ستفعلون؟"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأوضح ماسك، الذى تبلغ إجمالى ثروته حوالى 38 مليار دولار، أنه اشترى منزل وايلدر فى عام 2013 لأنه كان يقع بجوار منزله الرئيسى فى المنطقة، وكان يرمى لهدم البناء لإفساح المجال لبناء قصر أكبر وأحدث، لافتًا إلى أنه بعد شرائه المنزل، قرر عدم هدمه حفاظا على روح جين وايلدر.

ولم يتضح فيما إذا كان المنزل المباع هو منزل جين وايلدر أو مسكن ماسك الرئيسى، وفى الوقت الذى أعلن فيه ماسك عن نيته بيع جميع ممتلكاته، أشار إلى أنه يتطلع إلى بيع منزله فى منطقة بيل إير بمبلغ 39.5 مليون دولار، وفقًا لما أورده موقع هوليوود ريبورتر.