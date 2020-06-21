شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور قاعدة شحن جديدة مخصصة لمجموعة من الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب جديد بأن شركة أبل ما تزال تعمل على تطوير قاعدة الشحن اللاسلكى التابعة لها "أير باور" AirPower التى ستتيح للمستخدمين شحن أكثر من جهاز معاً، ففى التفاصيل، نشر حساب "جون بروسر" Jon Prosser عبر موقع تويتر تغريدة تضمنت بعض الصورة لنموذج أولى لقاعدة الشحن التى يُطلق عليها حاليًا الاسم الرمزى C68 .

وتبدو القاعدة الظاهرة فى الصور شبيهة بقاعدة "أير باور" التى أعلنت عنها أبل فى عام 2017 وكان من المقرر إطلاقها فى عام 2018، ثم أُلغى العمل عليها فى عام 2019



جهاز شحن

وكان بروسر قد قال سابقًا: إن أبل تواجه مشكلات فى شحن ساعتها الذكية باستخدام قاعدة الشحن، ولكن يبدو أنها تغلبت على هذه المشكلة، حيث أظهرت الصور كلًا من أبل ووتش وسماعة الأذن AirPods Pro على قاعدة الشحن.

وقد كشف تقرير أمس لبلومبرج أن الشركة الأمريكية ايضا تطور جهازي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، اللذين لا يزالان على بعد سنوات من إصدارهما، حيث يحمل أحدهما الاسم الرمزي N421، عبارة عن زوج خفيف الوزن من نظارات الواقع المعزز التي يمكن أن تواكب النص والصور على الشاشة، وN301، وهي سماعة رأس أكبر وأكثر قوة تمزج الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

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جهاز شحن للهواتف

كما تفيد بلومبرج أيضًا أنه كان هناك انقسام داخلي بين كبار المديرين التنفيذيين لشركة أبل فيما يخص سماعة الواقع المعزز والافتراضى AR / VR من أبل، حيث تم تصور سماعة الرأس في الأصل على أنها تعتمد على جهاز خارجي يشبه جهاز Mac صغيرًا تعامل مع معظم قدرات المعالجة وبث المعلومات لاسلكيًا إلى سماعة الرأس.