شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يتيح لمستخدميه كروت معايدة للاحتفال بمناسبة يوم الأب العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأب العالمى، وهو احتفال عالمى اجتماعى يحل كل عام فى الأحد الثالث من شهر يونيو، وبهذه المناسبة شارك محرك البحث جوجل فى هذه الاحتفالية بتغيير اللوجو الرئيسى للموقع لتكريم الآباء حول العالم، حيث تحول لوجو محرك البحث العالمى إلى رسومات من قصاصات الورق والمقص والأقلام وأدوات الرسم.

يسمح محرك البحث جوجل فى تحديثه الجديد بمناسبة يوم الأب، لمستخدميه بتصميم كروت المعايدة بأنفسهم عن طريق كتابة العبارات وإضافة الرسومات والقلوب وغيرها من الأشكال الطريفة لتصميم كارت خاصة لتهنئة الآباء بيومهم العالمى.

يوم الأب، هو احتفال عالمى اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولى، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى أيام مختلفة فى أنحاء العالم، وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، لكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً فى غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم دينى فى بعض منها.

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وفى البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى فى 19 مارس، حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس فى بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً فى أمريكا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغاليون، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو.

وفى هذا اليوم تعبر شعوب كثيرة بالغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية، ويأتى يوم الأب فى المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، فى ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وفى أستراليا، يُحتفل به عادة فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

ويحتفل مُحرك البَحث جوجل بيوم الأب فى أنحاء مُختلفة من العالم وفقاً للتواريخ التالية، وهى 5 يونيو 2016 فى سويسرا وليتوانيا، و12 يونيو 2016 فى النمسا، و17 يونيو 2016 فى السلفادور وجواتيمالا، و19 يونيو 2016 فى دول متعددة ما عدا الدول العربية، و21 يونيو 2016 فى جميع الدول العربية ما عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتى، و23 يونيو 2016 فى بولندا ونيكاراجوا، و31 يوليو 2016 فى جمهورية الدومينيكان.