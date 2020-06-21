شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورًا لسديم الفراشة والبق بتفاصيل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا، عن أن تلسكوب هابل التقط صور لسديم الفراشة والبق بتفاصيل غير مسبوقة، حيث تم إنشاء هذه المناطق الملونة من الفضاء بين النجوم بفضل النجوم التي تم تصفيتها، ما يؤدي إلى تخلصهم من فقاقيع الغاز الساخن في نهاية حياتهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصور الجديدة السديم الكوكبية الشابة في طيف كامل من الضوء من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء، ما يمنح علماء الفلك لمحة نادرة عن مظهرهم.



صور تلسكوب هابل

تمكن علماء الفلك من استخدام الصور التفصيلية للغاية لاكتساب فهم أعمق لكيفية تشكل السديم ولماذا يمتلك هذان السديمان أشكالًا غريبة.

تشير إحدى النظريات المقترحة كجزء من إصدار الصورة إلى أن الشكل ناتج عن زوج ثنائي من النجوم في السديم، ما يدفع بالمادة المقذوفة.

وتعيش معظم النجوم حياة هادئة للملايين إلى مليارات السنين، ولكن في نهاية حياتهم يتحولون إلى دوامات غير طبيعية تنفث الغاز.



سديم الفراشة

وجد الباحثون مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتغيرات السريعة في فقاعات الغاز المنبعثة من النجوم في مركز كل سديم.

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كما أنه من خلال دراسة الصور الملتقطة في هذا المستوى من التفاصيل، يتمكن الباحثون من الاقتراب من فهم الآليات الكامنة وراء هذه الفوضى.

صور تلسكوب هابل الفضائي هذه الأجسام من قبل، ولكن ليس لسنوات عديدة ولم يسبق لهذه التفاصيل مثيل باستخدام أداة Wide Field Camera 3 عبر نطاق الطول الموجي الكامل.



سديم البق

قال جويل كاستنر رئيس فريق الدراسة: "توفر هذه الملاحظات الجديدة المتعددة الأطوال الموجية عرضًا شاملاً حتى الآن لكل من هذه السدم المذهلة".

وأضاف كاستنر: "يظهر السديم انبعاثًا في عدد كبير جدًا من الأطوال الموجية المختلفة ، كل منها يسلط الضوء ليس فقط على عنصر كيميائي معين في السديم، ولكن أيضًا على التغييرات الهامة المستمرة في هيكله".

كلا السديمين من بين السدم الكوكبية الأكثر غبارًا المعروفة وكلاهما يحتوي أيضًا على كتل كبيرة من الغاز بشكل غير معتاد، لأنه تم تشكيلهما حديثًا.

يُظهر NGC 6302، المعروف باسم سديم الفراشة ، نمطًا مميزًا على شكل حرف S يظهر باللون البرتقالي المحمر، ولا تظهر علامة "S" إلا عند التقاطها بواسطة مرشح كاميرا هابل الذي يسجل انبعاث الأشعة تحت الحمراء القريبة من ذرات الحديد المؤينة بشكل فردي.