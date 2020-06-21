كيف يمكنك إضافة معلومات الطوارئ الطبية الخاصة بك في أندرويد؟

ملاحظة: تعمل هذه الميزة على الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد 9 أو أي إصدار أحدث، وقد تختلف طريقة الوصول إلى شاشة الإعدادات وشاشة معلومات الطوارئ اعتمادًا على طراز الهاتف الذي تستخدمه، ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الخطوات متشابهة تقريبًا.

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف أندرويد الخاص بك.

مرر للأسفل، واضغط على خيار (حول الهاتف) About phone.

اضغط على خيار (معلومات الطوارئ) Emergency information.

اضغط على خيار (إضافة معلومات) Add information، ثم أدخل جميع معلوماتك الطبية في الحقول المخصصة لذلك.

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اضغط على السهم الخلفي للعودة مرة أخرى للشاشة الرئيسية.

اضغط على خيار (إضافة جهة اتصال) Add contact لإضافة جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك.

حدد جهة الاتصال التي تريد إضافتها، إذا كنت ترغب في إضافة المزيد، كرر هذه العملية.

الآن، ستصبح معلوماتك الطبية متاحة في هاتفك بكل التفاصيل المهمة التي قد يحتاج المستجيبون الأوائل لمعرفتها.

كيفية عرض معلومات الطوارئ الخاصة بك:

اضغط باستمرار على زر تشغيل الهاتف، ثم اضغط على زر (الطوارئ) Emergency الذي يظهر لك.

اضغط على خيار (معلومات الطوارئ) Emergency information.

اضغط على الزر نفسه مرة أخرى.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تعرض جميع معلومات الطوارئ الخاصة بك التي أدخلتها، مثل: الاسم والعنوان ونوع فصيلة الدم والحساسية وغيرها، كما ستظهر جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك في الشاشة نفسها تعرض أسماءهم وصور حساباتهم واختصارات لاستدعائهم بسرعة.

ملاحظة:

إذا كانت “خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ” ELS في أندرويد متوفّرة في بلدك وعلى شبكة الجوّال التي تستخدمها، سيُرسِل هاتفك بيانات موقعه الجغرافي تلقائيًا باستخدام هذه الخدمة، أمّا إذا كانت الخدمة غير مفعَّلة، فقد يستمر الهاتف بإرسال الموقع الجغرافي الخاص به أثناء المراسلة النصية أو مكالمة الطوارئ.