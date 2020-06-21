تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن سماعة OPPO ENCO W11 اللاسلكية في 25 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 25 من يونيو للإعلان الرسمي عن سماعة ENCO W11 اللاسلكية، التي تنطلق في السوق الهندي بتكلفة منخفضة، كما تأتي بوزن أخف مقارنة بسماعة Enco.

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية خلال أيام بعنوان ENCO W11، ولقد كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت في صفحة السماعة في Flipkart عن مميزات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

يصل وزن سماعة Enco W11 اللاسلكية إلى 4.4 جرام فقط، وهو وزن أقل من سماعة Enco الحالية، كما أكدت Oppo على أن التصميم المنحني للسماعة مع رأس السماعة المصمم من السليكون سيوفر للمسخدم تجربة مريحة في إرتداء السماعة اللاسلكية، كما سيتوافق بسلاسة مع أذن المسخدم.

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أيضاً أكدت Oppo على أن السماعة اللاسلكية ستستمر في تشغيل الموسيقى عند إتصال السماعة بجهاز حتى مسافة 10 أمتار، كما أن السماعة اللاسلكية تدعم التحكم باللمس كما في سماعة Enco W31، حيث يمكن للمستخدم النقر مرة لإيقاف أو تشغيل الموسيقى، أو مرتين لتغيير مسارات الموسيقى أو إستقبال ورفض المكالمات، كما يمكن الضغط المطول للتحكم في مستوى الصوت.

كما تكشف صفحة سماعة Enco W11 عن دعم السماعة لميزة إلغاء الضوضاء، وتأتي السماعة اللاسلكية بترقية في جودة الصوتيات مع محرك ديناميكي 8مم، مع تحسينات في bass، أيضاً يمكن للسماعة اللاسلكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة.

سماعة Enco W11 تدعم معايير IP55 في مقاومة الماء، كما تنطلق بتقنية البلوتوث 5.0، وتدعم ميزة الإستجابة السريعة، لذا نترقب إعلان Oppo عن هذا الإصدار في حدث الشركة الذي يعقد في 25 من يونيو.

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