شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تطبيق Keen منافس Pinterest الجديد والان مع تفاصيل الخبر
قال CJ Adams المؤسس المشارك لـ Keen، "يتيح لك Keen تنظيم المحتوى الذي تحبه ومشاركة مجموعتك مع الآخرين والعثور على محتوى جديد بناءً على ما قمت بحفظه".
في حين أن فكرة Keen ليست جديدة بشكل خاص، إلا أنها تستخدم تعلُم الآلة من جوجل، ما قد يمنحها ميزة على الأنظمة الأساسية المشابهة مثل Pinterest.
وأضاف المؤسس المشارك، "تستخدم الخدمة بحث جوجل للبحث عن محتوى ذي صلة وتساعد في اقتراح محتوى لتوسيع الصفحة".
كتب آدامز: "نستخدم بحث جوجل وأحدث ما في التعلم الآلي للبقاء على اطلاع على المحتوى المفيد المرتبط باهتماماتك"، مضيفًا: "كلما ادخرت أكثر وحرصت على تنظيمها، كلما أصبحت التوصيات أفضل."
وقال آدامز، إنه بدلاً من إنشاء الصفحة الخاصة بك وتعبئتها، يمكن للمستخدمين متابعة keens التي أنشأها الآخرون، وتلقي التحديثات عند إضافة عناصر جديدة.
كما أنه بالنسبة إلى جوجل، يمثل Keen سبيلًا آخر للحصول على نظرة ثاقبة للمستخدمين، فيبدو أن النظام الأساسي يربط حسابات جوجل وأكوام البيانات التي تجمعها بالفعل لتنظيم المواضيع للمستخدمين.
تتمتع جوجل بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالوسائط الاجتماعية مثل Shoelace و Google+ وأكثر من اثني عشر آخرين فشلوا جميعًا بسبب عدم الاهتمام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تطبيق Keen منافس Pinterest الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.