شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تطبيق Keen منافس Pinterest الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قسم التطبيقات والخدمات التجريبي من جوجل منافسًا لـ Pinterest يسمى Keen يستخدم خوارزمية تعلم الآلة لتنظيم المحتوى، حيث إن الخدمة، التي تم تقديمها هذا الأسبوع، متاحة على الويب وأندرويد، ومن المفترض أن تكون بديلاً للتمرير المرتبط بأنواع أخرى من تصفح الويب والوسائط الاجتماعية.

قال CJ Adams المؤسس المشارك لـ Keen، "يتيح لك Keen تنظيم المحتوى الذي تحبه ومشاركة مجموعتك مع الآخرين والعثور على محتوى جديد بناءً على ما قمت بحفظه".

في حين أن فكرة Keen ليست جديدة بشكل خاص، إلا أنها تستخدم تعلُم الآلة من جوجل، ما قد يمنحها ميزة على الأنظمة الأساسية المشابهة مثل Pinterest.

وأضاف المؤسس المشارك، "تستخدم الخدمة بحث جوجل للبحث عن محتوى ذي صلة وتساعد في اقتراح محتوى لتوسيع الصفحة".

كتب آدامز: "نستخدم بحث جوجل وأحدث ما في التعلم الآلي للبقاء على اطلاع على المحتوى المفيد المرتبط باهتماماتك"، مضيفًا: "كلما ادخرت أكثر وحرصت على تنظيمها، كلما أصبحت التوصيات أفضل."

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وقال آدامز، إنه بدلاً من إنشاء الصفحة الخاصة بك وتعبئتها، يمكن للمستخدمين متابعة keens التي أنشأها الآخرون، وتلقي التحديثات عند إضافة عناصر جديدة.

كما أنه بالنسبة إلى جوجل، يمثل Keen سبيلًا آخر للحصول على نظرة ثاقبة للمستخدمين، فيبدو أن النظام الأساسي يربط حسابات جوجل وأكوام البيانات التي تجمعها بالفعل لتنظيم المواضيع للمستخدمين.

تتمتع جوجل بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالوسائط الاجتماعية مثل Shoelace و Google+ وأكثر من اثني عشر آخرين فشلوا جميعًا بسبب عدم الاهتمام.