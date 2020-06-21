شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتقدم على جوجل في صراع "انتشار أنظمة التشغيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تكشف أبل النقاب عن الجيل التالي من تحديثات البرامج لجميع أجهزتها في WWDC 2020 خلال 48 ساعة، وستتركز جميع الأنظار على iOS 14 والميزات الجديدة التي سيجلبها إلى أيفون، لكن قبل الكشف عن نظام التشغيل iOS 14 للعالم، أعطت شركة أبل أرقامًا تشير إلى عدد الأشخاص في العالم الذين يستخدمون نظام التشغيل iOS 13.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للأرقام الموجودة على صفحة الويب الخاصة بمطوّر أبل، فإن 92٪ من أجهزة أيفون التي تم تقديمها في السنوات الأربع الأخيرة تعمل على نظام iOS 13، كما يعمل 7٪ فقط من هواتف أيفون التي ظهرت في السنوات الأربع الماضية بنظام iOS 12، بينما 2٪ فقط يستخدمون إصدارًا أقدم من iOS.

وإذا كان على المرء أن يقارن هذا بتحديثات جوجل وAndroid OS، فإن أبل تستمر في الصدارة قبل المنافسة، حيث توقفت جوجل عن إصدار أرقام توزيع أندرويد ولم تفعل ذلك منذ عام تقريبًا الآن، لكن Android 10 - آخر تحديث كبير لنظام التشغيل جوجل - لن يكون متاحًا كما هو الحال مع نظام التشغيل أبل.

ويرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة أن مصنعي المعدات الأصلية بطيئين نسبيًا في تحديث هواتفهم الذكية إلى آخر تحديثات نظام التشغيل، لذلك حتى إذا كان المستخدمون يريدون الوصول إلى أحدث إصدار من أندرويد، فعليهم الانتظار حتى يتم طرحه رسميًا بواسطة العلامات التجارية.

ويحرص مستخدمو أيفون على الترقية إلى آخر تحديثات نظام التشغيل والأرقام التي تدعم هذا الافتراض، حتى أولئك الذين يملكون أجهزة أيفون القديمة يقومون بتشغيل آخر تحديث متوفر لنظام التشغيل.

Advertisements

وبحسب التقرير فإن 81٪ من أجهزة أيفون التي تم إصدارها منذ أكثر من أربع سنوات تعمل بنظام iOS 13 عليها، وحوالي 13٪ لديهم iOS 12، في حين أن 6٪ فقط من مستخدمي أيفون لديهم إصدار سابق من iOS.

ولعل الأرقام مشجعة على حد سواء لمستخدمي iPad حيث أن 93٪ من أجهزة iPad التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية تم تشغيل iPadOS، وفقط 5٪ من مستخدمي iPad لم يجروا الترقية إلى iPadOS ويستمرون في استخدام iOS 12 في حين أن 1٪ فقط من المستخدمين لديهم إصدار سابق من iOS.

ومع الأخذ بعين الاعتبار مستخدمي iPad، 73٪ لديهم iPad OS قيد التشغيل، و16٪ لديهم iOS 12 في حين أن 1٪ فقط لديهم إصدار أقدم من iOS، وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها أبل أرقام تثبيت iOS هذا العام، وكانت المرة الأخيرة التي فعلت فيها ذلك في يناير عندما تم تثبيت iOS 13 على 77٪ من أجهزة أيفون بينما كان 79٪ من أجهزة iPad مزودة بنظام iPadOS.