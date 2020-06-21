شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روكيت لاب" تخطط بصمت للمهمة القمرية المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خططت شركة روكيت لاب لمهمة خاصة إلى القمر في 2021 وفق ما نشره موقع ذا فيرج، وإن نجحت المهمة سيصبح لدينا أول مسبار قمري مداري خاص، وتأمل الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مركبتها كابستون إلى مدار القمر لفحص أجهزة التوجه وتحضير الخطط للزيارات المستقبلية.

ووفقًا لما ذكره مرصد المستقبل، لن تبدأ الشركة من الصفر، فقد أطلقت صاروخها إلكترون 12 مرة، لترسل أكثر من 53 مركبة فضائية إلى مدار الأرض.

ويأتي ذلك بعد إعلان روكيت لاب إرسال مهمات متتالية لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي من مركز إطلاقها الأول في نيوزيلاندا في السنة المقبلة.

وسينطلق قمر كابستون الاصطناعي إلى مدار القمر بوساطة مركبة محسنة من مركبة فوتون، التي استخدمت لنقل الشحنات إلى الفضاء سابقًا.

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ويشغل المركبة محرك مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يدعى هايبر كيوري، وهو نسخة مطورة من محرك الصواريخ كيوري، والذي استخدم لنقل قمري كيوب سات في 2018، كان أول إطلاق ناجح لشركة روكيب لاب إلى المدار.

وسيقترب قمر كابستون الاصطناعي إن نجحت الخطة لمسافة تبلغ نحو 1,5 ألف كيلومترٍ من سطح القمر. وسيتبع القمر الاصطناعي المدار ذاته الذي تخطط ناسا الدوران فيه لإرسال محطتها المأهولة.

ولن تتوقف روكيت لاب هناك، إذ قالت أماندا ستايلز، مديرة برنامج القمر لموقع ذا فيرج: "لا نتطلع للوصول إلى القمر فحسب، بل إلى الزهرة والمريخ أيضًا."