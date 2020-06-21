تكنولوجيا: "روكيت لاب" تخطط بصمت للمهمة القمرية المقبلة.. اعرف التفاصيل

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ووفقًا لما ذكره مرصد المستقبل، لن تبدأ الشركة من الصفر، فقد أطلقت صاروخها إلكترون 12 مرة، لترسل أكثر من 53 مركبة فضائية إلى مدار الأرض.
ويأتي ذلك بعد إعلان روكيت لاب إرسال مهمات متتالية لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي من مركز إطلاقها الأول في نيوزيلاندا في السنة المقبلة.
وسينطلق قمر كابستون الاصطناعي إلى مدار القمر بوساطة مركبة محسنة من مركبة فوتون، التي استخدمت لنقل الشحنات إلى الفضاء سابقًا.
ويشغل المركبة محرك مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يدعى هايبر كيوري، وهو نسخة مطورة من محرك الصواريخ كيوري، والذي استخدم لنقل قمري كيوب سات في 2018، كان أول إطلاق ناجح لشركة روكيب لاب إلى المدار.
وسيقترب قمر كابستون الاصطناعي إن نجحت الخطة لمسافة تبلغ نحو 1,5 ألف كيلومترٍ من سطح القمر. وسيتبع القمر الاصطناعي المدار ذاته الذي تخطط ناسا الدوران فيه لإرسال محطتها المأهولة.
ولن تتوقف روكيت لاب هناك، إذ قالت أماندا ستايلز، مديرة برنامج القمر لموقع ذا فيرج: "لا نتطلع للوصول إلى القمر فحسب، بل إلى الزهرة والمريخ أيضًا."
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