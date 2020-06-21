شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتتكلم أونلاين .. إيه الفرق بين مكالمات 3G و4G VOIP والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الكثير من المستخدمين يعتمدون على المكالمات عبر الإنترنت، نتيجة للتكاليف المنخفضة للمكالمات، فضلاً عن استخدام البنية الأساسية الحديثة والمرونة الكبيرة، ورغم أن منصات VoIP تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات، إلا أن هناك فارقا كبيرا بين إجراء المكالمات عبر شبكات الـ3g والـ 4g
يعتبر 3G هو النطاق العريض المتنقل، ويقدم متوسط 5.9 ميجا في الثانية للتنزيل، وفقا لـOFCOM، بينما 4G تقدم سرعات أعلى من متوسط سرعة النطاق العريض حيث توفر حوالى حوالي 15 ميجابت في الثانية للتنزيل وسرعة أكبر من 2 ميجابت 97 في المئة من الوقت.
وفيما يتعلق بسرعة التحميل، نجد أن متوسط شبكات الجيل الثالث 3 ميجابت، مما يوفر أكثر من 1.6 ميجابت فقط 2 % من الوقت، وعلى الجانب الأخر نجد أن شبكة 4G توفر حوالى 30 ميجابت في المتوسط ، بسرعات أكبر من 13.6 ميجابت تقريبًا 2 في المائة من الوقت - أكثر من كافية للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.
أما زمن الوصول فهو يبلغ على 4G أقل من 0.1 ثانية، أي حوالي 99 بالمائة من الوقت، ورغم أنه قد يبدو هذا وكأنه تأخير قليل للغاية، ولكن أثناء محادثة صوتية حتى تأخير بسيط يمكن أن يسبب الإحباط.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو هتتكلم أونلاين .. إيه الفرق بين مكالمات 3G و4G VOIP لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.