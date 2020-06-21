شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتتكلم أونلاين .. إيه الفرق بين مكالمات 3G و4G VOIP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الكثير من المستخدمين يعتمدون على المكالمات عبر الإنترنت، نتيجة للتكاليف المنخفضة للمكالمات، فضلاً عن استخدام البنية الأساسية الحديثة والمرونة الكبيرة، ورغم أن منصات VoIP تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات، إلا أن هناك فارقا كبيرا بين إجراء المكالمات عبر شبكات الـ3g والـ 4g

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الفارق بين 3G و4G؟

يعتبر 3G هو النطاق العريض المتنقل، ويقدم متوسط ​​5.9 ميجا في الثانية للتنزيل، وفقا لـOFCOM، بينما 4G تقدم سرعات أعلى من متوسط ​​سرعة النطاق العريض حيث توفر حوالى حوالي 15 ميجابت في الثانية للتنزيل وسرعة أكبر من 2 ميجابت 97 في المئة من الوقت.

وفيما يتعلق بسرعة التحميل، نجد أن متوسط ​​شبكات الجيل الثالث 3 ميجابت، مما يوفر أكثر من 1.6 ميجابت فقط 2 % من الوقت، وعلى الجانب الأخر نجد أن شبكة 4G توفر حوالى 30 ميجابت في المتوسط ​​، بسرعات أكبر من 13.6 ميجابت تقريبًا 2 في المائة من الوقت - أكثر من كافية للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.

أما زمن الوصول فهو يبلغ على 4G أقل من 0.1 ثانية، أي حوالي 99 بالمائة من الوقت، ورغم أنه قد يبدو هذا وكأنه تأخير قليل للغاية، ولكن أثناء محادثة صوتية حتى تأخير بسيط يمكن أن يسبب الإحباط.