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وذكرت صحيفة ”جيزمو تشاينا“ الصينية نقلا عن الحساب، أن هواوي ستتمكن من توفير رقاقات ”5nm “ و“10nm “ اللازمة لسلسلة هواتفها، التي تنتجها TSMC التايوانية، إلى جانب رقاقات منتجات الايربودز بحلول منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وتتصدر هواوي الأخبار في الوقت الحالي، منذ مددت الحكومة الأمريكية الحظر، الذي يمنع الشركات الأمريكية وشركات أخرى من التعامل معها لمدة عام آخر، إضافة إلى الحد من إمدادات شرائحها من “ TSMC“.
ورغم أن هواوي تُصمم شرائح خاصة لأجهزتها، لكنها تعتمد بشكل كبير على ”TSMC“ التايوانية في امتداد سلسلة توريدها برقاقات ”5nm“، لذلك تشكل العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ”TSMC“ ضربة قوية لهواوي.
وسيكون لدى هواوي إمدادات لحوالي 8 ملايين جهاز في الربع الرابع من العام الجاري، ما ينفي تقريرا سابقا لـ“نيكي اسيا ريفيو“ عن التأخير في إنتاج هواتف هواوي الذكية.
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كانت هذه تفاصيل خبر هواوي تطلق هاتفها “Mate 40” في الموعد المقرر رغم الحظر الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.