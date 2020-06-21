هواوي تطلق هاتفها “Mate 40” في الموعد المقرر رغم الحظر الأمريكي

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وذكرت صحيفة ”جيزمو تشاينا“ الصينية نقلا عن الحساب، أن هواوي ستتمكن من توفير رقاقات ”5nm “ و“10nm “ اللازمة لسلسلة هواتفها، التي تنتجها TSMC التايوانية، إلى جانب رقاقات منتجات الايربودز بحلول منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتتصدر هواوي الأخبار في الوقت الحالي، منذ مددت الحكومة الأمريكية الحظر، الذي يمنع الشركات الأمريكية وشركات أخرى من التعامل معها لمدة عام آخر، إضافة إلى الحد من إمدادات شرائحها من “ TSMC“.

ورغم أن هواوي تُصمم شرائح خاصة لأجهزتها، لكنها تعتمد بشكل كبير على ”TSMC“ التايوانية في امتداد سلسلة توريدها برقاقات ”5nm“، لذلك تشكل العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ”TSMC“ ضربة قوية لهواوي.

وسيكون لدى هواوي إمدادات لحوالي 8 ملايين جهاز في الربع الرابع من العام الجاري، ما ينفي تقريرا سابقا لـ“نيكي اسيا ريفيو“ عن التأخير في إنتاج هواتف هواوي الذكية.