Realme تؤكد قدوم الهاتف Realme C11 قريبًا مع المعالج MediaTek Helio G35

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X3 في اليوم 25 من شهر يونيو الجاري بالهند، ولكن هذا ليس الهاتف الذكي الوحيد الذي تستعد الشركة لطرحه في السوق. أعلنت شركة Realme كذلك أنها تستعد للكشف قريبًا عن أول هاتف ذكي في العالم يستخدم المعالج MediaTek Helio G35.

أكد فرع شركة Realme في ماليزيا ذلك من خلال حسابه الرسمي على شبكة الفيسبوك، ولكنه لم يذكر إسم الهاتف الذكي في المنشور. ومع ذلك، في بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام الماليزية، فقد أكدت شركة Realme أن هذا الهاتف الذكي سيحمل إسم Realme C11.

تضمن البيان أيضًا صورة تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Realme C11، وهي الواجهة التي تتميز بتصميم جديد لم نعهده في هواتف Realme من قبل. ومع ذلك، فقد تم تغطية الركن الأيسر العلوي من هذه الواجهة لذا نحن لا نعرف عدد الكاميرات التي سيضمها هذا الهاتف في الخلف.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي كشفت لنا عنها شركة Realme حتى الآن، ولكن هناك أدلة تلمح إلى أن الهاتف Realme C11 سيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W. على أي حال، من المرجح أن نسمع المزيد حول الهاتف Realme C11 في قادم الأيام والأسابيع.