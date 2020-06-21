خدمة بث الأفلام +Disney لن توفر التجربة المجانية للمستخدمين الجدد بعد الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لتواجد العديد من الخدمات عبر الإنترنت، تقدم الشركات عادة فترة تجريبية حتى يعرف العملاء ما سيشترونه قبل الإلتزام مع الخدمة بالكامل، وخاصة إذا كان سيكون إشتراكًا مستمرًا. ومع ذلك، فيما يتعلق بخدمة +Disney، فيبدو أن شركة Disney قد إنتهت من تقديم تجارب مجانية للعملاء.

كانت الشركة تقدم في السابق عرضًا ترويجيًا تقدم فيه تجربة مجانية لمدة أسبوع واحد للعملاء الجدد، ولكن في بيان أدلت به إلى موقع CNet، أكدت متحدثة بإسم الشركة أن التجربة المجانية إنتهت. ” لقد تم تقديم الخدمة على أساس عرض جذاب وقيم نعتقد أنه يقدم عروضًا ترفيهية مقنعة لوحده “.

إنتهت التجربة المجانية هذا الأسبوع، على الرغم من أن موقع CNet أوضح أن شركة Disney توقفت بالفعل عن الإعلان عن تجربتها المجانية في برامجها التسويقية قبل أسابيع، لذلك يبدو أن عملية إزالة التجربة المجانية كانت قيد التنفيذ بالفعل ومن المفترض أن تتم ببطء على مراحل. من المزعج رؤية شركة Disney تُزيل الفترة التجريبية المجانية، وخاصة عندما تقوم الخدمات المنافسة مثل Netflix بتوفير تجربة مجانية لعملائها لمدة 30 يومًا.

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ربما تعتمد شركة Disney على سمعتها والعروض المميزة التي تملكها لتكون قوية بما يكفي وإقناع العملاء بالدفع مقابل الإستفادة من الخدمة منذ اليوم الأول من دون أي تجربة. ومع ذلك، قامت شركة Disney بتسعير خدمتها بسعر أرخص مقارنة مع بعض منافسيها، فهي تكلف 7 دولارات أمريكية في الشهر مع العلم بأنها توفر أيضًا القدرة على إلغاء الإشتراك في أي وقت.