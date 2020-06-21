آبل تعمل على إثنتين من النظارات الذكية المختلفة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن الواضح أن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز. في الحقيقة، نحن لا نعرف كيف سيكون شكل هذه النظارات وما هي الأشياء التي ستقوم بها، ولكن بفضل تقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل لم تكن تعمل على نظارات واحدة فقط، ولكن على إثنتين على ما يبدو.

لا يزال يتعين الإنتظار لنرى ما إذا كانت ستصلان إلى سوق معًا أم لا، أو إذا كانت إحداهما ستشهد ضوء النهار، ولكن يبدو أن شركة آبل تعمل على إصدارين على الأقل. يدعي التقرير أن إصدارًا واحدًا يحمل الإسم الرمزي N301، وسيكون عبارة عن خوذة تجمع بين قدرات الواقع المعزز والواقع الإفتراضي. ثم هناك أيضًا N421، وهي عبارة عن نظارات خفيفة تدعم تكنولوجيا الواقع المعزز فقط.

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ويستمر التقرير أيضًا في الكشف عن بعض الصراعات الداخلية التي واجهتها آبل في عملية التطوير. ويُقال أن النظارات الذكية هذه يجري تطويرها من قبل Mike Rockwell الذي يرأس مجموعة Apple Technology Development Group، وهي مجموعة سرية داخل شركة آبل متخصصة في الواقع المعزز والواقع الإفتراضي. يبدو أنه قبل مغادرة Jony Ive لشركة آبل، كان لدى Mike Rockwell و Jony Ive بعض وجهات النظر المختلفة، فقد كان Mike Rockwell في البداية يريد إنشاء نظارات تعتمد على منصة أساسية خارجية.

Jony Ive من ناحية أخرى، لم يكن يرغب في إستخدام منصة خارجية لربط سماعات الرأس، مما أدى إلى مواجهة إستمرت على ما يقال لشهور. وقيل أيضًا أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook إنتهى به المطاف إلى الوقوف مع Jony Ive. ستكون النتيجة النهائية إذا كان التقرير صحيحًا عبارة عن جهاز مستقل يُقال أنه في حين يُعتبر أقل قوة نظرًا لعدم وجود منصة خارجية أساسية، إلا أنه لا يزال أكثر تقدمًا مما هو متاح في السوق اليوم.