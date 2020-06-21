الهاتف Asus ROG Phone 3 يظهر في مقطع فيديو قصير

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح أن صورة الهاتف Asus ROG Phoen 3 التي تم تسريبها في الفترة الماضية كانت مجرد صورة ملتقطة من مقطع فيديو يعرض الهاتف. أيضًا، Asus ROG Phone 3 ليس هو الهاتف الوحيد المزود بالمعالج Snapdragon 865 الذي تعمل عليه شركة Asus حتى الآن، فقد تم رصد جهاز آخر في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

يمكنك رؤية الكاميرا الثلاثية الجديدة في الخلف بالإضافة إلى شعار ROG الحالي مع إضاءة RGB الخلفية. ولكن لا تدع هذه الأشياء تلهيك أثناء مشاهدة الفيديو.

بدلاً من ذلك، يجب الإنتباه إلى شعار Tencent Games، وهي الشركة التي تعاونت مع Asus في العام الماضي على الهاتف Asus ROG Phone 2 Tencent Edition. كان هذا الهاتف رخيصًا، ولكن جاء مسبقًا مع العديد من المحتوى التابع لشركة Tencent وكان متاحًا في الصين فقط. يبدو أن شركة Asus تعتزم إطلاق نسخة مشابهة من الهاتف Asus ROG Phone 3.

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وبغض النظر عن الهاتف Asus ROG Phone 3، فقد تم اليوم كذلك رصد هاتف آخر من شركة Asus يستخدم المعالج Snapdragon 865، ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا الهاتف هو Asus ZenFone 7. وبالإضافة إلى المعالج الأحدث من شركة كوالكوم، فهذا الهاتف يضم كذلك 16GB من الذاكرة العشوائية، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

عمومًا، من المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتفين Asus ROG Phone 3 و Asus ZenFone 7 في شهر يوليو المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.