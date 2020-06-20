شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تسمية iOS إلى iPhoneOS خلال WWDC 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تطلق شركة أبل بعد ذلك على نظام تشغيل أيفون اسم iOS، حيث كشفت تقارير حديثة أن الشركة قد تعيد تسميته إلى iPhoneOS، حيث سبق وأن قامت أبل بالفعل بطرح iPadOS العام الماضي، وهذه المرة قد تنهي أبل تسمية "iOS" تمامًا مع تقديم iPhoneOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، حتى الآن لا توجد تقارير رسمية من أبل بشأن التسمية الجديدة ، مما يعني أنه علينا الانتظار حتى 22 يونيو WWDC 2020 للحصول على تأكيد، فيما قد ألمح اليوتيوبر الشهير Jon Prosser في الوقت نفسه من خلال تغريدة له إلى “iPhoneOS" والتى جاءت كتغريدة مشفرة تشير إلى تغيير محتمل للاسم، وأكدت العديد من التقارير والمسربين الأخرين الشيء نفسه.

Advertisements

وتستخدم أبل اسم "iOS" لكل من iPhone وiPod، وفي حين أن iPhoneOS يعمل بشكل جيد مع أجهزة أيفون، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت أبل ستحتفظ بنظام iOS لأجهزة iPod أم لا، وستستضيف أبل WWDC 2020 افتراضيًا على تطبيق أبل Developer وكذلك على موقع أبل Developer على الويب.

وستقدم أبل لمحة عما سيجلبه إلى iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS في هذا الحدث، ومن المتوقع أن تطرح أبل بعض المنتجات الجديدة أيضًا.

وقد كشف جون بروسر على موقع يوتيوب أن أبل تخطط لإطلاق ثلاث منتجات جديدة في WWDC هذا العام، وأضاف "بروسر" أن شركة آبل تخطط لإطلاق AirTags الجديد كليًا وزوجًا متميزًا من سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث على الأذن في هذا الحدث.