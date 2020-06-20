تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة إختراع لهاتف يتميز بعدد 6 من الكاميرات في الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري سامسونج براءة إختراع لهاتف يضم 6 من الكاميرات في الجهة الخلفية، مع ميزة جديدة في إعدادات الكاميرة.

تستمر شركة سامسونج في تطوير التقنيات الجديدة لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وفي أحدث براءات الإختراع التي سجلت خلال الفترة الماضية من سامسونج، كشف عن إعدادات للكاميرة الخلفية تضم 6 من الكاميرات مع تقنية جديدة في الكاميرة.

كانت شركة سامسونج أولى الشركات المطورة لمستشعر الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم تبدأ في العمل على تقنية جديدة في الكاميرة، والتي رصدت في برءاة إختراع مؤخراً.

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وتأتي إعدادات الكاميرة في براءة إختراع سامسونج بمستشعر جديد يدعم الإمالة للتصوير، ويستعرض ملف براءة الإختراع تقنية تشغيل الكاميرات المتعددة لدعم التصوير الرقمي، حيث تدعم 5 من مستشعرات الكاميرة التصوير بزوايا عرض واسعة، مع كاميرة telephoto لتحسين جودة التصوير لنطاق التصوير الأوسع.

أيضاً من المقرر أن تدعم كافة المستشعرات الإمالة بشكل مستقل، وهي من المميزات التي تدعم الكاميرة بتحسينات مع ترقية في جودة التصوير، حيث تدعم المستشعرات الإمالة إلى اليسار واليمين إلى الحواف، يمكن أيضاً ضبط المستشعر المركزي بشكل مستقيم لدعم تصوير بانورامي.

كما يتم دمج المعلومات من جميع المستشعرات لدعم إنتاج صور بأعلى جودة، وتدعم إعدادات الكاميرة تصوير بانورامي بمؤثرات bokeh، كما يمكن لإعدادات الكاميرة أن تدعم إلتقاط صور أكثر ووضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع تركيز أفضل في التصوير بنطاق أكبر.

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