تكنولوجيا: Realme تقدم هاتف Realme C11 قريباً بمعالج Helio G35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Realme القادم يوم 25 من يونيو لإطلاق هاتف Realme X3 في السوق الهندي، كما تقدم Realme خلال هذا الحدث أول هاتف برقاقة معالج MediaTek Helio G35 والذي يأتي بعنوان Realme C11.

ينطلق الإصدار الأول من الهواتف الذكية المميزة بمعالج Helio G35 في حدث الشركة القادم في 25 من يونيو، ولقد نشرت شركة Realme على Facebook في ماليزيا أن إصداراها القادم يأتي بعنوان Realme C11 والذي ظهر في تسريبات مصورة بتصميم جديد.

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أيضاً لا تكشف التسريبات المصورة عن تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف Realme C11 كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم RMX2185، حيث أعتمد بالفعل الهاتف في أكثر من وكالة حول العالم إستعداداً للإعلان الرسمي.

وفي تسريبات جاءت عبر CQC في الصين، كشف عن مواصفات البطارية لهاتف Realme C11، حيث يضم بطارية بسعة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات القادمة عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف.

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