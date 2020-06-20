موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذيرات عاجلة من ’’الاستشعار عن بعد‘‘ (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري، الأحد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة نهارًا معتدلاً ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، كما يشهد البحر الأحمر اضطراب في الملاحة البحرية.

وأضافت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية، تشهد طقسا حارا نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة، أما شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 40 والصغرى 25.

الإسكندرية فالعظمى 38 والصغرى 23.

وشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

ودمنهور العظمى 39 والصغرى 23.

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الأقصر العظمى 40 والصغرى 30.

أسوان العظمى 41 والصغرى 30.

خبيرة أرصاد تحذر من طقس الأحد

من جانبها، حذرت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأحد، حيث ستشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أن البلاد ستشهد غدًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ستكون أعلى من المعدلات بأربع درجات مئوية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 39 و40 درجة مئوية على القاهرة.

وأضافت "شاكر" أن بعض المناطق من السواحل الشمالية ستشهد نشاط رياح مثيرًا للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة، مضيفة أن نشاط الرياح على القاهرة، سيكون مثيرًا لأتربة خفيفة على المناطق والطرق الصحراوية.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا بدءاً من يوم الإثنين، حيث ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية.