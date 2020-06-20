تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Motorola Edge Lite 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً هاتف Motorola Edge Lite 5G عبر Verizon بمجموعة من أفضل المميزات، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات التي ينطلق بها الهاتف خلال الفترة القادمة.

ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف Motorola Edge Lite 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765، التي قدمت من موتورولا في هاتفها المتوسط Motorola Edge.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Motorola Edge Lite 5G بأكثر من إختيار في الذاكرة العشوائية، وسعة التخزين، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

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كما تقدم موتورولا هاتف Edge Lite 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تستخدم كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف في الإصدار الخاص بشركة Verizon لن يأتي بمساعد جوجل الإفتراضي، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع بطارية بقدرة 4800 mAh، مع تقنية الشحن السريع TurboPower بقدرة 18W.

هاتف Edge Lite 5G يأتي بحجم 6.7 إنش، بدقة 2520 في 1080 بيكسل، كما سيدعم محتوى HDR، مع معدل تحديث 90Hz، ويأتي هذا الإصدار بين إصدارات موتورولا المتوسطة هذا العام.

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