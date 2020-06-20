إليكم أول صورة رسمية مسربة للهاتف Honor 30 Lite القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30 Youth في الصين في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Honor 30 Lite. وحتى ذلك الحين، فقد تم تسريب المواصفات التقنية للهاتف Honor 30 Lite، والآن نحن هنا كذلك مع صور رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الهاتف من الخلف.

وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Honor 30 Lite سيأتي مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج، وثلاث كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي، وسيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب بدلاً من الخلف أو الشاشة.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Honor 30 Lite سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 المتوافق مع شبكات 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22W.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتف Honor 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

في الواقع، هذه المواصفات التقنية قد تذكرك بالهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الذي تم تسريبه قبل بضعة أيام، فهو الأخر يملك نفس هذه المواصفات التقنية، ولكن هناك إستثناء واحد يتمثل في الوزن، فالهاتف Honor 30 Lite يزن 192 جرام مما يجعله أثقل قليلاً من الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro.