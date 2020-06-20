شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة جديدة للكون تحتوى على أكثر من مليون جسم كونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمسح تلسكوب eROSITA X-ray السماء لأكثر من 182، مكتشفا ضعف عدد مصادر الأشعة السينية المعروفة التي تم الكشف عنها على مدار الستين عامًا الماضية.



الخريطة تسلط الصورة التي تغطي كل السماء بالضوء على البنية التفصيلية الرائعة للغاز الساخن في مجرة درب التبانة، والنجوم ذات المناطق الساخنة القوية النشطة المغناطيسية، والنجوم الثنائية بالأشعة السينية والثقوب السوداء، إلى جانب بقايا المستعر الأعظم "سوبرنوفا". كما أن الخريطة أعمق بأربع مرات تقريبًا من المسح السماوي الشامل بواسطة تلسكوب ROSAT قبل 30 عامًا، وقد أنتجت حوالي 10 أضعاف المصادر. Advertisements تم تطوير نظام eROSITA من جانب علماء الفلك من ألمانيا وروسيا، وبدأ تشغيله في العام الماضي فقط.



صور التلسكوب

قال بيتر بريدل، الباحث الرئيسي في تلسكوب الأشعة السينية في معهد ماكس بلانك (MPE) في عام 2019: "قمنا ببناء eROSITA لتحويل الطريقة التي نرى بها سماء الأشعة السينية، وكشف أسرار علم الكونيات والثقوب السوداء، والآن أكملت التكنولوجيا رؤيتها العميقة لسماء الأشعة السينية".

وأضاف بريدل في بيان، "هذه الصورة التي تغطي كل السماء تغير تماما الطريقة التي ننظر بها إلى الكون النشط".

كما أنه على عكس التلسكوبات الأخرى ، تلتقط eROSITA انبعاثات الأشعة السينية من الكون الحار والحيوي، وهذا هو السبب في أن هذه الصور تبدو مختلفة تمامًا عن معظمها.

تظهر مجموعات المجرات على شكل هالات ممتدة للأشعة السينية بسبب الغاز الساخن المحصور بتركيزات المادة المظلمة، وتسلط الصور الضوء على الغاز الساخن في درب التبانة والوسط المحيطي الذي يحيط به، وهذا هو المفتاح لفهم كيفية تكوين المجرة.