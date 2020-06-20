شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه معيار WireGuard لمستخدمى الـ VPN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الكثير من المستخدمين الاعتماد على برامج وتطبيقات الشبكة الافتراضية الخاصة VPN لحماية أنفسهم خلال تصفح الإنترنت، وهو ما يعني أنهم قد استخدموا أحد المميزات الشهيرة مثل OpenVPN أو IPsec أحد المعايير السائدة في الفترة الماضية ضمن هذا المجال، لكن نفس الوقت هناك بروتوكول أخر يعرف بـ WireGuard والذى يعتبر منافس قوي لهم.

بروتوكول WireGuard

على غرار OpenVPN وIPsec، يعد WireGuard هو نظام VPN يمكنه انشاء اتصال مشفر بين جهاز المستخدم وخادم موجود في مكان آخر، ليرسل طلباته إلى الخادم ويعيد الخادم توجيهها إلى الموقع الذي يحاول الوصول إليه، ثم يرسل الموقع المعلومات مرة أخرى إلى الخادم في المنتصف ويقوم الخادم بترحيلها إليك.

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ما يميز WireGuard عن غيره

يتميز بوجود قاعدة تعليمات برمجية صغيرة للغاية، لأن WireGuard يستخدم مجموعة مخصصة من بعض أحدث أدوات التشفير "ChaCha20، Curve25519، Poly1305، BLAKE2s، SipHash24"، يقومون بإنشاء وتشفير الاتصالات بدلاً من تنفيذ البروتوكولات بأكملها، تم اختبار النظام بصرامة ووجد أنه سليم.

كما أنه يوفر سرعة اتصال واستقرار، وذلك لأن نظام التشفير الخاص بـ WireGuard يعتمد على تبادل المفاتيح "مثل SSH"، وهذا أسرع بكثير من النظام القائم على الشهادة الذي يسيطر على معظم الشبكات الأخرى، كما أنه يستهلك موارد أقل من منافسيه.