شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يستحوذ على شركة الخرائط المصورة Mapillary والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ "فيس بوك" على شركة Mapillary السويدية أكبر منافس لخدمة الخرائط المصورة من جوجل Street View، حيث أتمت شركة "فيس بوك" استحواذها على شركة الخرائط المصورة Mapillary، فيما قال "يان إيرك سولم"، مؤسس الشركة: "نعلن الانضمام إلى فيس بوك في سعينا لتحسين الخرائط بكل مكان ومن أجل الجميع".

وبحسب موقع TOI الهندى، فيأتي هذا الاستحواذ ضمن سعي فيس بوك المتواصل لدخول عالم الخرائط لمنافسة جوجل وأبل، حيث سبق وأن طورت نظام OpenStreetMap المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الأماكن المأهولة والشوارع من خلال صور الأقمار الصناعية وقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها على تحليلها، ثم قامت بإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها للمستخدمين حول العالم للاستفادة منها وتطوير نظام الخرائط OpenStreetMap.

فيما أكد "فيس بوك" الصفقة، لكنه رفض الكشف عن الشروط، وكانت Mapillary تعمل على تطوير نظام خرائط مصورة في 190 دولة بالعالم من خلال جمع صور للشوارع والمناطق من المتعاونين في تلك البلدان باستخدام هواتفهم الذكية، ومنذ عام 2013، استطاعت الشركة توفير عدد هائل من الصور للمناطق وكانت تتحها للاستخدام العام لأغراض شخصية وليست تجارية.

فيما ينضم هذا الاستحواذ من فيس بوك إلى قائمة طويلة من عمليات الاستحواذ التي قامت بها في الفترة الأخيرة أهمها الاستحواذ على شركة Scape Technologies في فبراير من هذا العام، والاستحواذ على شركة الألعاب الناشئة PlayGiga نهاية العام الماضي.