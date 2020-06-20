شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق بعض المتاجر الأمريكية مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أبل بإغلاق بعض المتاجر الأمريكية مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات Covid-19، حيث قالت أبل أنها تغلق بعض المتاجر مؤقتًا مرة أخرى في فلوريدا وأريزونا وساوث كارولينا وشمال كارولينا في الولايات المتحدة، حيث تستمر حالات فيروس كورونا جديدة في الارتفاع في البلاد.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تراجعت أسهم الشركة، التي قالت إن الإغلاق سيؤثر على 11 متجرا في هذه الولايات، بنسبة 0.5٪، وقد خططت شركة آبل لإعادة فتح حوالي 100 متجر في الولايات المتحدة، معظمها مع خدمات سريعة من الخارج، ولكن بعضها مع خدمة دخول، في أواخر مايو حيث بدأت قيود الإغلاق في التراجع.
ومع ذلك، فقد ارتفعت الحالات في الولايات المتحدة بشكل مطرد، حيث أصيب أكثر من 2.2 مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 118396 شخصًا، وفي رسالة إلى عملاء أبل في مايو، قال Deirdre O’Brien، رئيس قسم التجزئة في أبل، إن الشركة ستنظر في البيانات على أساس محلي وأن إعادة الإغلاق محتملة بناءً على تلك البيانات.
وقال أوبراين: "هذه ليست قرارات نتسرع فيها - ولا يعني افتتاح متجر بأي حال من الأحوال أننا لن نتخذ خطوة وقائية لإغلاقه مرة أخرى إذا كانت الظروف المحلية تستدعي ذلك".
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