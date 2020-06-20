إليك 3 أسباب لاختيار خدمة PlayStation Now للعب عبر الإنترنت:

ما هي خدمة بث الألعاب PlayStation Now؟

هي خدمة تسمح ببث الألعاب عبر الإنترنت إلى منصة (بلاي ستيشن) PlayStation باختلاف طرزها، وتعمل الخدمة على العديد من الأجهزة الأخرى أيضا، وتُبث الألعاب من خوادم مركزية تابعة لشركة سوني، وتدعم أجهزة التلفاز الذكي والحواسيب المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية، بالإضافة لذلك يمكن للمستخدم اختيار تنزيل اللعبة في الجهاز للعب بدون اتصال بالإنترنت.

وتصف الشركة الخدمة بأنها: خدمة الاشتراك الأولى والوحيدة في منصات الألعاب التي تستخدم تقنية خدمات التخزين السحابي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من الألعاب من خلال البث والتنزيل.

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1- أكثر من 800 لعبة:

تحتوي خدمة PlayStation Now على ألعاب يمكن لعبها على مختلف طرز منصة ألعاب PlayStation والأجهزة الأخرى الداعمة للخدمة، وهو خيار رائع للاعبين الذين يريدون لعب الألعاب الكلاسيكية في جهاز متقدم مثل PS3 أو PS4.

كما تقوم شركة سوني بتحديث مكتبة الألعاب بألعاب جديدة كل شهر، متضمنة أشهر الألعاب على منصة (بلاي ستيشن 4)، مثل: God of War، وGrand Theft Auto V، و inFAMOUS Second Son، و. Uncharted 4: A Thief’s Ends

2- بث الألعاب على الحاسوب:

حتى إذا كنت لا تمتلك منصة ألعاب بلاي ستيشن، فيمكنك بث ألعاب PlayStation Now على الحاسوب الخاص بك بكل سهولة، ولكن يجب أن يكون لديك ذراع تحكم متوافقة لتشغيل الألعاب والحصول على أقصى استفادة.

3- خطط اشتراك متعددة ومناسبة:

إذا كنت لا ترغب في استئجار الألعاب كل فترة، يمكنك الاختيار من ضمن خطط الاشتراك العديدة التي توفرها PlayStation Now للوصول إلى مختلف الألعاب المتوفرة، حيث تبدأ خطط الاشتراك من 9.99 دولارًا في الشهر، أو 24.99 دولارًا كل 3 أشهر، أو 59.99 دولارًا سنويًا.

وتعتبر هذه الأسعار منافسة لأسعار خدمات بث الألعاب الأخرى، مثل: خدمة (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass من مايكروسوفت التي تتوفر مقابل 9.99 دولارًا شهريًا.