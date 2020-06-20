تكنولوجيا: كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر ابل للمطوريين WWDC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمر WWDC 2020 في 22 من شهر يونيو الجاري، للإعلان عن تحديث iOS 14 والمميزات التي يقدمها هذا الإصدار للمستخدمين، كما تستعد عملاق التكنولوجيا للإعلان عن التحول إلى الرقاقات التي ترتكز على معمارية ARM من بين إعلانات أخرى.

ينطلق خلال أيام مؤتمر جديد للمطوريين من شركة ابل، الذي يختلف هذا العام عن السنوات الماضية حيث ينطلق الحدث على شبكة الإنترنت نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19.

ومن المتوقع هذا العام أن تستعرض عملاق التكنولوجيا خال الحدث المرتقب مميزات الإصدارات القادمة من أنظمة iOS، وmacOS، وwatchOS، وأيضاً tvOS.

أيضاً يعد إعلان ابل من إستخدام معالجات إنتل إلى إستخدام معالجات الشركة التي ترتكز على معمارية ARM من بين الإعلانات الهامة والمتوقعة خلال هذا الحدث.

وتواجه ابل الكثير من الإنتقادات في الفترة الأخيرة نتيجة لسياسة الشركة مع مطوري تطبيقات الطرف الثالث، والتي يأتي من بينها الرسوم التي تتراوح بين 15 إلى 30% لعمليات الشراء داخل التطبيقات والإشتراكات التي تتم عبر متجر ابل، هذا إلى جانب التحقيقات التي بدأها الإتحاذ الأوروبي نتيجة لسياستها والقيود التي تضعها الشركة والتي تؤدي إلى إحتكار السوق.

تحديث iOS 14

يعد تحديث iOS 14 أحد أهم الإعلانات المرتقبة من شركة ابل خلال أيام، حيث يستهدف هذا الإصدار تحسينات الآداء بشكل رئيسي وأيضاً تحقيق إستقرار النظام بشكل أفضل، كبديل لإضافة مميزات جديدة.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن تحديث iOS 14 يأتي بتغييرات هامة في الواجهة الرئيسية، مع عرض جديد لقائمة التطبيقات أقرب لنظام الأندويد، والتي تدعم المستخدم بمجموعات تصنف التطبيقات مع إقتراحات من Siri.

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أيضاً يأتي تحديث iOS 14 بإعدادات جديدة لخلفيات النظام، التي ستدعم المستخدم في تطبيقات الطرف الثالث، كما تؤكد بعض التوقعات على أن ابل تستعد لجلب widgets في شاشة البداية للهاتف، والتي قد تتصمن إختيارات لإظهار التوقيت والتاريخ في تطبيقات الساعة التقويم.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل ستتيح لتطبيقات الطرق الثالث إنشاء إعدادات إفتراضية في نظام iOS، والتي تستبدل الإعدادات الإفتراضية التي تقدم من ابل، وهي من المميزات التي قد تدعم ابل في مواجهة قضايا الإحتكار في الإتحاد الأوروبي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي تحديث iOS 14 بمجموعة من التطبيقات الجديدة، حيث أكدت بعض التسريبات على أن ابل قد بدأت بالفعل على تطوير هذه التطبيقات، كما أشار موقع MacRumors إلى أن أحد التطبيقات الجديدة يدعم مراقبة ومتابعة اللياقة البدنية والذي يظهر في التسريبات برمز“Seymour”، كما ينطلق لاحقاً بعنوان “Fit”.

كما تشير تسريبات أخرى إلى أن ابل تطور تطبيق للواقع المعزز والذي يعرف الآن برمز“Gobi”، والذي يرتكز على أكواد QR من ابل، إلا أن مهام هذا التطبيق غير واضحة حتى الآن.

ويأتي تحديث iOS 14 بتحسينات أيضاً في تطبيق الرسائل iMessage، مع ميزة جديدة تعرف ب“CarKey” تأتي لدعم المستخدم في إستخدام هاتف الأيفون، أو ساعة ابل الذكية لفتح باب السيارة كما في تقنية NFC، أيضاً تقدم ابل مميزات جديدة في HomeKit من بينها القدرة على التحكم في حرارة ونغمات الألوان في الإضاءة على مدار اليوم.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق تحديث iOS 14 بمميزات خاصة لضعاف السمع، مع تحسينات في iCloud Keychain، وآداة جديدة مدمجة تتيح إدارة كلمات المرور.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ابل تجلب ميزة “Clips” في الواجهة البرمجية، التي تتيح للمطوريين عرض جزء صغير من محتوى التطبيقات دون الحاجة لتثبيت التطبيق بشكل كامل وذلك عن طريق مسح رمز QR.

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