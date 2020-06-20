الهاتف OnePlus Nord يحصل على شهادة تنظيمية جديدة تؤكد لنا سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد الهاتف OnePlus Nord والذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم OnePlus Z وهو يحصل على مصادقة هيئة TUV Rheinland مما يؤكد لنا أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 30W. وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد هذا الهاتف كذلك يحصل على مصادقة هيئة BIS الهندية مما يلمح إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الجهاز.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف OnePlus Z سيأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Z سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.