تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Motorola Edge Lite القادم من موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم يوم أمس رصد الهاتف Motorola Edge Lite القادم من شركة موتورولا يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الأمريكية FCC، والآن تم تسريب المواصفات التقنية الرئيسية لهذا الهاتف.

ووفقا للتسريب الجديد، فهو يلمح لقدوم الهاتف Motorola Edge Lite مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

تسريب اليوم كشف لنا كذلك أن الهاتف Motorola Edge Lite سيصل مع كاميرتين في الأمام بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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سيتم عرض الهاتف Motorola Edge Lite للبيع بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق، وسيكون متوفرًا للشراء في اليابان وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وفي أوروبا على الأقل، سيُكلف هذا الهاتف نحو 399 يورو.