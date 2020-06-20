مايكروسوفت تعمل على تحديث Android 11 للهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تُعلن شركة مايكروسوفت عن الهاتف الذكي المزدوج الشاشة Surface Duo في وقت ما من هذا العام. في حالة إذا كان التقرير الجديد الذي وردنا اليوم صحيحًا، فيبدو أن مايكروسوفت تتطلع لجلب Surface Duo إلى السوق في المستقبل القريب جدًا.

لإطلاق الهاتف في الوقت المناسب، تردد الآن أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإطلاق جهاز Surface Duo مع نظام Android 10، ولكن ستقوم في وقت لاحق بترقيته إلى Android 11 من خلال تحديث عبر الهواء. وبالإضافة إلى ذلك، فشركة مايكروسوفت تعمل بجد لجعل تطبيقات مثل Microsoft Edge و Outlook متوافقة طبيعيًا مع الشاشة المزدوجة لجهاز Surface Duo.

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تم الإعلان عن Surface Duo لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن يصدر في وقت ما قبل حلول موسم العطلات. والتقارير الأخيرة لمحت إلى أنه قد يتم إطلاق الهاتف في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يعني قبل الموعد الذي تم تحديده سابقًا والمتمثل في الربع الرابع من هذا العام. هذا سيسمح لشركة مايكروسوفت بالتغلب على سامسونج وإطلاق الهاتف Surface Duo قبل أن تقوم سامسونج بإطلاق تشكيلة Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل.