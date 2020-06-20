تسريب جديد يستعرض لنا قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower وهي تعمل على نحو جيد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما قد يتذكر البعض منكم، في أوائل العام 2019، أعلنت شركة آبل أنها ستُلغي قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower. ووفقا لعدد من التقارير المختلفة، فقد كانت شركة آبل تواجه بعض العقبات التقنية مع الملحق ولم تستطع حلها في الوقت المناسب.

ومع ذلك، في نهاية العام 2019، أشارت إشاعة جديدة إلى أن شركة آبل ربما لم تتخل عن خططها لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower حتى الآن، ويبدو أن تغريدة حديثة من Jon Prosser تقدم بعض الأدلة التي تدعم هذه الإدعاءات. في التغريدة، نشر Jon Prosser بعض الصور لما يبدو أنها قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower وهي تعمل على النحو المنشود، فهي لا تستطيع شحن AirPowers فقط، ولكنها تقوم بشحن Apple Watch أيضًا في نفس الوقت.

القدرة على شحن Apple Watch يُعتبر أمرًا مثيرًا للإهتمام لأن إحدى مشاكل النموذج الأولي السابقة هو عدم القدرة على شحن الساعة الذكية. هذا لأنه على عكس سماعات AirPods وهواتف iPhone التي تدعم الشحن اللاسلكي، فإن Apple Watch تستخدم شاحنها المغناطيسي الخاص والذي يلتصق بأسفل الساعة. ما يجعل هذا التسريب مثيرًا للإهتمام أيضًا هو أنها تعمل بإستخدام كابل USB Type-C.

كان Jon Prosser قد أوضح في شهر أبريل الماضي أنه قد تكون هناك أحجام متعددة لقاعدة الشحن اللاسلكي AirPowers، حيث ستكون هناك نسخة تدعم إمكانية شحن أجهزة متعددة، ونسخة أخرى تدعم إمكانية شحن جهاز واحد فقط. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن من المؤكد أن الدلائل التي بحوزتنا حتى الآن تلمح إلى أن شركة آبل لم تتخلى عن خططها لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي الخاصة بها بنسبة 100 في المئة.