تشكيلة iPhone 12 Series قد تستخدم المودم Snapdragon X60، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فمن المفترض أن تأتي هواتف iPhone 12 Series مع الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع DigiTimes يفيد أنه من المتوقع أن تبدأ شركة TSMC بإنتاج المعالج Apple A14 Bionic لشركة آبل هذا الشهر، وهو الأمر الذي من المفترض أن لا يكون مفاجئًا، ولكن المثير للإهتمام هو الإدعاء بأن TSMC ستشرف أيضًا على تصنيع المودم Qualcomm X60 لشركة كوالكوم والذي سيشق طريقه إلى iPhone 12 Series.

لماذا يبدو هذا مثيرًا للإهتمام؟ هذا لأنه وفقا للشائعات السابقة، فقد كان هناك إعتقاد واسع مفاده أن شركة آبل ستستخدم المودم Qualcomm Snapdragon X55 في تشكيلة iPhone 12 Series. تم الإعلان عن المودم Snapdragon X60 بالفعل في وقت سابق من هذا العام، ولكن الهواتف الذكية التي ستستفيد من هذا المودم لن تصل في الغالب حتى العام 2021، لذلك من المثير للإهتمام بعض الشيء أن تكون آبل أول من يستخدم هذا المودم هذا العام.

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وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن مودمات 5G هذه وسبب أهميتها، فهم محقون. كان Snapdragon X50 هو أول مودم يدعم شبكات 5G من شركة كوالكوم وكان عيبه أنه يستطيع فقط الإتصال بشبكة mmWave أو Sub-6GH على عكس خليفته Snapdragon X55 الذي كان يستطيع الإتصال بكلا الشبكتين، ولكن ليس في نفس الوقت. من ناحية أخرى، سيكون المودم Snapdragon X60 قادرًا على الإتصال بكلا الشبكتين في نفس الوقت، مما يعني أنه يمكن نظريًا الجمع بين كلا الشبكتين لتوفير سرعات أعلى.

تم تصنيع المودم Snapdragon X60 أيضًا بإستخدام عملية 5 نانومتر، مما يعني أنه لا يمكنه فقط القيام بالمزيد من العمل مقارنة مع المودمين Snapdragon X50 و Snapdragon X55، ولكنه سيكون أيضًا أكثر كفاءة في إستخدام الطاقة، وهو أمر مهم لأن شبكات الجيل الخامس 5G تؤثر بطبيعة الحال على عمر البطارية. وبغنى عن القول، سيكون من الأفضل لو تعامل الجميع مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.