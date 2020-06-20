Zoom توفر ميزة التشفير الكامل لجميع مستخدميها، وليس فقط للمستخدمين الذين يدفعون

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت شركة Zoom للكثير من الإنتقادات في الأشهر القليلة الماضية بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالخصوصية والأمن. ومع ذلك، أعلنت الشركة بعد ذلك أنها ستتخذ خطوات لتعزيز أمان منصتها وخصوصية مستخدميها، وإحدى هذه الخطوات هي تطبيق التشفير الكامل على المحادثات. ومع ذلك، فإن الشيء السلبي الوحيد في الموضوع هو أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط للعملاء الذين يدفعون للشركة شهريًا أو سنويًا.

الخبر السار هو أنه إذا لم تكن عميلاً يدفع إشتراكًا شهريًا أو سنويًا للشركة ولكنك لا تزال ترغب في إستخدام خدمة Zoom، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن الشركة تراجعت عن قرارها السابق وأعلنت الآن أنها ستجعل ميزة التشفير الكامل متاحة لجميع مستخدميها، وليس فقط من يدفعون مقابل خدماتها.

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ووفقا لشركة Zoom، فقد صرحت بالقول : ” يسعدنا أيضًا مشاركة أننا حددنا مسارًا إلى الأمام يوازن بين الحق الشرعي لجميع المستخدمين في الخصوصية وسلامة المستخدمين على منصتنا. وهذا سيمكننا من تقديم نظام التشفير E2EE كميزة إضافية متقدمة لجميع مستخدمينا حول العالم، بما في ذلك المستخدمين العاديين والمشتركين، وذلك مع الحفاظ على القدرة على منع ومكافحة إساءة الإستخدام على منصتنا “.

قيل سابقًا أن أحد الأسباب التي جعلت Zoom توفر ميزة التشفير الكامل للعملاء الذين يدفعون فقط هو رغبتها في تثبيط المستخدمين الذين قد يستخدمون خدمتها لنشر الرسائل غير المرغوب فيها أو القيام بالأنشطة الضارة.