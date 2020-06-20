تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن اثنان من هواتف Honor في قوائم TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Honor تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة، حيث أعتمدت الهواتف الجديدة بالفعل في TENAA مؤخراً.

يأتي أحد الإصدارات الجديدة من هواتف Honor بنموذج MXW-AN00 والذي ينطلق بعنوان Honor 30 Lite، الذي رصد في بعض التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، أيضاً ظهر نموذج أخر في TENAA برقم AQM-AL10.

يأتي كل من هاتفي MXW-AN00 وAQM-AL10 بنفس المواصفات تقريباً، حيث يدعم كلا الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 800 التي تدعم إتصال الإصدارات الجديدة بشبكات 5G، كما يأتي كلا الهاتفين بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يأتي الهاتفين بقدرة بطارية 4000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 22W، كما يضم الهاتفين مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

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يذكر أن التسريبات لم توضح الإختلاف بين هاتفي Honor، إلا أن مواصفات كلا الهاتفين تتوافق مع مواصفات Enjoy Z 5G، وEnjoy 20 Pro وأيضاً Honor 30 Youth.

من جانب أخر كشفت تسريبات TENAA عن إصدار أخر بنموذج رقم ASK-AL20 وبحجم شاشة 6.39 إنش في شاشة IPS، ودقة عرض 720 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، كما يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 4G.

أيضاً ينطلق نموذج من هاتف ASK-AL20 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3900 mAh.

كما يتميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بقياسات 159.81 في 76.13 في 8.13مم، مع وزن 176 جرام، وينطلق هذا الإصدار باللون الأزرق Aurora، والأحمر، والأسود إلى جانب اللون الأبيض.

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