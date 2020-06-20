الأرصاد الجوية تحذر من طقس غد الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الأحد، حيث ستشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى استمرار الاعتدال حتى اليوم السبت.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية اليوم السبت، أن البلاد ستشهد غدًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ستكون أعلى من المعدلات بأربع درجات مئوية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 39 و40 درجة مئوية على القاهرة.

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وأضافت "شاكر" أن بعض المناطق من السواحل الشمالية ستشهد نشاط رياح مثيرًا للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة، مضيفة أن نشاط الرياح على القاهرة، سيكون مثيرًا لأتربة خفيفة على المناطق والطرق الصحراوية.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا بدءاً من يوم الإثنين، حيث ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية.

أما عن طقس اليوم السبت، قالت "شاكر" إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية، مضيفة أن الجو مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، ولطيف خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.