تكنولوجيا: وان بلس تعتمد تقنية الشحن السريع لهاتف OnePlus Nord بقدرة 30W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة وان بلس تقنية الشحن السريع لهاتفها المتوسط المرتقب OnePlus Nord في TUV Rheiland والذي يأتي خلال الفترة القادمة بقدرة شحن 30W.

تستعد شركة وان بلس للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة بإصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان OnePlus Nord، بهدف توفير مستويات تسعير مختلفة في إصدارات الشركة وفقاً لتصريحات Pete Lau الرئيس التنفيذي للشركة.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف وان بلس المتوسط ينطلق بعنوان OnePlus 8 Lite ومن ثم أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يأتي بعنوان OnePlus Z، بينما أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي بعنوان OnePlus Nord.

ولقد أعتمدت وان بلس بالفعل هاتف OnePlus Nord في TUV Rheiland بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم AC2003، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية.

Advertisements

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus Nord 5G يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 90Hz.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر للبصمة في الشاشة، أيضاً يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر macro، وكاميرة بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر لعمق التصوير.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف OnePlus Nord رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus Nord في حدث يعقد الشهر المقبل، بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة OxygenOS، كما ينطلق الهاتف بسعر 330 دولار.

المصدر

اعلان





