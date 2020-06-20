تكنولوجيا: صور نموذج شاحن ابل اللاسلكي Airpower تؤكد على إضافة تحسينات لقاعدة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت ابل مؤخراً في العمل على تحسين تقنية الشحن اللاسلكي Airpower، حيث رصد نموذج جديد في تجربة لشحن ساعة ابل الذكية.

كان إعلان ابل الأول عن قاعدة الشحن اللاسلكي Airpower خلال 2017 حيث كانت خطط ابل الأولى لإطلاق وحدة الشحن خلال 2018، إلا أن ابل قامت بتأجيل الإطلاق حتى 2019، ومن ثم تم إيقاف مشروع تطوير قاعدة الشحن نتيجة للكثير من المشاكل التي ظهرت في Airpower.

ولقد ظهرت في النماذج الأولى لقاعدة الشحن اللاسلكي مشكلة إرتفاع الحرارة بشكل خاص عند شحن ساعة ابل الذكية، إلا أن تقرير نشر في شهر مارس أكد على أن ابل تعود من جديد لتطوير Airpower.

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كما نشر Jon Prosser تغريدة مؤخراً أكد من خلالها على أن ابل بدأت بالفعل في إضافة تحسينات على قاعدة الشحن اللاسلكي، كما ظهرت صورة لنموذج Airpower في تجربة عملية لشحن ساعة ابل الذكية.

ولقد أكد Jon Prosser في تقرير سابق على أن ابل قامت بمعالجة وإدارة مشكلة الحرارة في Airpower عبر إستخدام رقاقة A11 التي إستخدمت من ابل في هاتف iPhone 8، و8 Plus، وأيضاً iPhone X، لذا قد تحدد ابل لاحقاً موعد لإطلاق Airpower إلى الأسواق رسمياً عند الإنتهاء من إجراء الإختبارات النهائية.

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