شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخليد مساهمة الأطقم الطبية العاملين فى مكافحة "كوفيد-19" على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ناسا، أن مركبة Perseverance التي ستنطلق الشهر المقبل إلى كوكب المريخ ستحمل لوحة تذكارية لتخليد مساهمة الأطباء والممرضات في مكافحة "كوفيد-19"، وتشير ناسا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن هذا العمل هو للتذكير بوباء "كوفيد-19" والإشادة بتفاني الأطباء والعاملين في مجال الطب في جميع أنحاء العالم.

ويقول ميت والاس، نائب رئيس برنامج مشروع Perseverance في مختبر الدفع النفاث بولاية كاليفورنيا، "نريد أن نعبر عن امتنانا لمن ضحوا برفاهيتهم من أجل الآخرين. ونأمل أن يكتشف ممثلو الأجيال القادمة عند زيارتهم لكوكب المريخ هذا الروفر، ويذكرهم أنه في عام 2020 كان على الأرض مثل هؤلاء الناس".واللوحة التي سيحملها الروفر إلى الكوكب الأحمر، عبارة عن لوح من الألمونيوم مقاساتها 8 × 13 سم، مثبتة على جانبه الأيسر.

ووفقا لما نشره موقع ناسا، رسمت على اللوحة الكرة الأرضية على ركيزة يلتف حولها ثعبان- شعار الطب. وكذلك مسار الروفر إلى المريخ المشار إليه بنقطة صغيرة، ووفقا لممثلي ناسا ستكون مهمة الروفر Perseveranc الذي سيطلق يوم 20 يوينو 2020 ، على الكوكب الأحمر جمع عينات من تربته في كبسولات يتركها على الكوكب.

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وقد جهز الروفر بأجهزة لقياس الحرارة والرطوبة والضغط. وكذلك بجهاز للحصول على الأكسجين من الغلاف الجوي للكوكب. وهذه التجارب ستكون مفيدة للرحلات المأهولة إلى الكوكب. وطبعا العينات التي سيجمعها الروفر ستعاد إلى الأرض في أفضل الأحوال بعد عقد من الزمن.