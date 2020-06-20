شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف غرف مليئة بالحمم المنصهرة تحت بركان راكد بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ويشان هو جزء من حقل Wudalianchi البركاني الذي يمتد على مساحة 193 ميل مربع ويتكون من 14 مخاريط جمرة محاطة بتدفقات الحمم البركانية.التقط الفريق صورة ثلاثية الأبعاد تحت ويشان، مما سمح لهم برؤية الغرف في القشرة العلوية والمتوسطة المليئة بالصهارة.

تشير الحسابات إلى أن 15% من الغرفة العليا مشغولة الآن بالصخور المنصهرة، وقد اقترحت الدراسات أن تكون المنطقة بحاجة إلى 40% حتى ينفجر البركان.

تنص الدراسة التي نشرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في GeoScienceWorld "بالنظر إلى الكسور المنصهرة الكبيرة والزلازل النشطة والهزات التي تحدث حول خزانات الصهارة، فمن المحتمل أن يكون بركان ويشان في مرحلة نشطة مع إعادة شحن الصهارة".

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افترض الباحثون في الدراسة الأخيرة أن الحقول البركانية في Changbai وويشان سيتم ربطها إلى حد ما، ولإجراء التحقيق استخدم الفريق أجهزة استشعار لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لما يقع أسفل الهيكل، وأدت هذه الطريقة إلى اكتشاف غرفتي الصهارة المملوءتين بالصهارة.

يعتقد الباحثون أن القشرة الوسطى قد تكون مصدرًا لإعادة شحن غرفة الصهارة في القشرة العلوية، ولاحظ الفريق أن النشاط الزلزالي قد زاد في Changbai من عام 2002 إلى عام 2005 ، مما يشير إلى زيادة النشاط الصهاري تحت البركان.

وأشار الباحث في الدراسة إلى أن "النشاط البركاني في شمال شرق الصين من المرجح أن يكون في مرحلة نشطة، وأن المراقبة البركانية النشطة مطلوبة لفهم الأنظمة الصخرية في هذه المنطقة".