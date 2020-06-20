تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy Note 20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe مؤخراً عن أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra بآداء أعلى من الإصدار الرئيسي، كما يأتي هذا الإصدار بإطارات أكثر نحافة.

تستعد العملاق الكوري للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 في مؤتمر يعقد خلال شهر أغسطس، وفي تسريبات جديدة نشرت مؤخراً، كشف عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy Note 20 Ultra.

مازالت سلسلة Galaxy Note 20 تجذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي المتوقع في 5 من أغسطس، ولقد إتجهت أحدث التسريبات للكشف عن تفاصيل أكثر عن هاتف Galaxy Note 20 Ultra بشكل خاص، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus لدعم هذا الإصدار بآداء أعلى.

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أيضاً أكدت التسريبات التي جاءت في تغريدة نشرت عبر Ice Universe، على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra بتصميم أكثر نحافة في حواف الشاشة، مع تصميم أصغر لثقب الكاميرة الأمامية في الشاشة.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق Galaxy Note 10 Plus بنسبة 0.3 مم، وأقل إتساع بنسبة 0.29مم.

هاتف Galaxy Note 20 Ultra يعد أيضاً من إصدارات هذا العام التي تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يأتي بشاشة LTPO، مع تحسينات جديدة في إعدادات الكاميرة ومميزات أكثر في قلم S، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج الجديدة من سلسلة Note 20 حتى الإعلان الرسمي في أغسطس.

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