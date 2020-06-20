آبل قد تقوم بتغيير إسم نظام iOS إلى ” iPhone OS “، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنا متأكدين من عدد الأشخاص الذين ربما يعرفون ذلك أو يتذكرون ذلك، ولكن عندما تم إطلاق iPhone لأول مرة، كانت آبل تُطلق على نظام التشغيل المستخدم في الهاتف إسم ” iPhone OS ” بدلاً من iOS الذي يُعرف به نظام التشغيل الآن. ولكن الآن وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الشهير

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

فيبدو أن شركة آبل تفكر في العودة إلى جدورها.

على الرغم من أنه ليست هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل ذلك يبدو منطقيًا. هذا لأنه على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا أن شركة آبل تتخذ خطوات لتغيير أسماء أنظمة التشغيل الخاصة بها. قبل عدة سنوات كان نظام تشغيل آبل للحواسيب يحمل إسم Mac OS X قبل أن تقوم بتغييره الآن إلى MacOS، كما قامت الشركة أيضًا بتغيير إسم نظام التشغيل المخصص للوحيات iPad من iOS إلى iPadOS، كما قررت أيضًا إطلاق إسم TvOS على نظام التشغيل المخصص لجهاز Apple TV، وإسم WatchOS على نظام التشغيل المخصص للساعات الذكية Apple Watch، ولذلك نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت آبل تغيير إسم نظام iOS إلى iPhone OS.

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يجب أن نشير أيضًا إلى أن أنظمة التشغيل الأخرى مثل TvOS و WatchOS و iPadOS هي كلها عبارة عن أنظمة تشغيل متفرعة من نظام iOS. يمكن أن يؤدي هذا إلى بعض الإرتباك لأنه من الناحية الفنية، لا تزال أجهزة iPad تستخدم في الأصل نظام iOS، لذلك قد يكون الإشارة إلى نظام تشغيل iPhone بـ iOS مربكًا في بعض الأحيان. من خلال تسميته بـ iPhone OS، سيبدو الوضع أكثر وضوحًا.

من غير الواضح ما إذا كان نظام iOS سيظل ثابتًا وسيكون المصطلح العام لمنصة آبل، أو إذا كان سيختفي تمامًا وسنحصل على أسماء منفصلة لمنتجات منفصلة. في كلتا الحالتين، يجب الكشف عن ذلك في حدث WWDC 2020 الذي سيُقام في الأسبوع المقبل، لذلك حتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.