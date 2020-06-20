شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندي المجهول .. "باسكال" مبتكر الآلة الحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من الناس أن المبتكر الفرنسي "بليز باسكال" هو من طور "الآلة الحاسبة" التى نعرفها بين أيدينا اليوم، كذلك فلم يقتصر الأمر على هذا الابتكار فقط، حيث إن لبسكال العديد من الابتكارات والإنجازات الأخرى، فهو أحد العلماء الذين ساعدوا البشرية على التقدم.

من هو بليز باسكال:

عالم فرنسي ولد فى 19 يونيو 1623، برع فى مجال الفيزياء، وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتمالات فى الرياضيات، كما أدت أعمال باسكال المهمة فى مجال ضغط السوائل إلى إيجاد المبدأ المسمى "قانون باسكال"، كما ساعدت تجارب باسكال على إثبات أن للهواء وزناً، وأن ضغط الهواء يمكن أن ينتج فراغًا، وبذلك أزال شكوك العلماء فى ذلك الوقت فى إمكان وجود الفراغ.

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ابتكار الآلة الحاسبة:

وضع تصميمها ونفذ أول نموذج منها فى مدينة روان الفرنسية سنة 1642 واستمر بعد ذلك لتسع سنوات فى تطوير آلته، وهى آلة تقوم بإجراء عملية الجمع بشكل مباشر، أما الطرح فتتم بطريقة جمع المكمل العددى، لكنه لم يتمكن من تنفيذ تصميم آليات الضرب والقسمة لآلته نتيجة مرضه وعدم عثوره على مصمم ساعات كفء.

وقد جاءت فكرة اختراع الآلة الحاسبة لباسكال بسبب أعمال والده الشاقة والمطلوبة منه فى الحسابات حيث كان يعمل والده فى أخذ الضرائب فى مدينة روان الفرنسية.