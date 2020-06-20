شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاشف تحت الأرض يسجل حدثا قد يكون العلامة الأولى للمادة المظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال علماء الفيزياء في Xenon Collaboration، إنه خلال تجربة المادة المظلمة الأكثر حساسية في العالم، سجلوا فائضًا من الأحداث داخل كاشفهم.

يمكن أن تكون هذه الملاحظات علامة على جسيم المادة المظلمة يسمى أو يحتمل مزيدًا من التبصر في النيوترينو ولكن بدلاً من ذلك حذر العلماء من أن الحدث غير المبرر يمكن أن يكون مجرد تلوث ناجم عن التريتيوم.

قال Rafael Lang، وهو أستاذ مشارك في الفيزياء وعلم الفلك في جامعة Purdue في بيان حول النتائج: `` نحن ببساطة لا نعرف في هذه المرحلة ''.

يقول الباحثون أن القياسات التي أجرتها التجربة، المسماة dXenon1T، بين فبراير 2017 وفبراير 2018، حيث أظهرت نشاطًا أعلى من المتوقع.

تقع تجربة Xenon1T في جبال Abruzzo الإيطالية وتتكون من خزان أسطواني مليء بأكثر من 6000 رطل من الزينون السائل.

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يقع الكاشف على بعد ميل تقريبًا تحت الأرض، وهو محاولة للقضاء على التداخل الإشعاعي الذي يمكن أن يشوه القياسات، ورأى الفريق 285 حدثًا، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى المتوقع البالغ 247.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون احتمال كونه دليلاً على سلوك نيوترينو جديد، يقول العلماء أنه يمكن أيضًا أن يكون دليلًا على جسيم معروف باسم WIMP (الجسيمات الضخمة التي تتفاعل بشكل ضعيف) والتي يعتقد أنها تشكل مادة مظلمة.

ظل العلماء يبحثون عن المادة المظلمة وهي شكل نظري، ولكن الاعتقادات تفترض أنها تشكل غالبية المادة في الكون لمدة 40 عامًا ولكن لم يلاحظوها بعد.

يتم تحديث Xenon1T حاليًا لإعطاء قراءات أكثر حساسية، حيث يأمل العلماء في أن تمنحهم التحسينات رؤية أكبر للنتائج الحالية.