«البحوث الفلكية»: اليوم السبت هو ذروة فصل الصيف

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن اليوم، السبت، هو ذروة فصل الصيف فلكياً.

وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان مساء أمس الجمعة، إن اليوم السبت هو ذروة فصل الصيف فلكياً، مؤكدًا أنه سيكون أطول نهار وأقصر ليل في 2020.

وأكد القاضي أن هذه الظاهرة ليس لها أي علاقة بارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أنه ينتج عنه طول في النهار وقصر في الليل.

وأشار رئيس المعهد إلى أن مصر في منطقة متوسطة حول مدار السرطان، حيث يصبح النهار 14 ساعة 5 دقايق في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون الليل أطول من النهار في نصف الكرة الجنوبي، وهذا ما يسمى بالإنقلاب الفلكية.