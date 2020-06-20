أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن اليوم، السبت، هو ذروة فصل الصيف فلكياً.
وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان مساء أمس الجمعة، إن اليوم السبت هو ذروة فصل الصيف فلكياً، مؤكدًا أنه سيكون أطول نهار وأقصر ليل في 2020.
وأكد القاضي أن هذه الظاهرة ليس لها أي علاقة بارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أنه ينتج عنه طول في النهار وقصر في الليل.
وأشار رئيس المعهد إلى أن مصر في منطقة متوسطة حول مدار السرطان، حيث يصبح النهار 14 ساعة 5 دقايق في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون الليل أطول من النهار في نصف الكرة الجنوبي، وهذا ما يسمى بالإنقلاب الفلكية.
كانت هذه تفاصيل خبر «البحوث الفلكية»: اليوم السبت هو ذروة فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.