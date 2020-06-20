شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون توظف 3000 شخص في جنوب إفريقيا فى خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أمازون لتعيين 3 آلاف شخص في جنوب إفريقيا هذا العام لتقديم الدعم للعملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا، وقال أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم في بيان إن أدوار العمل من المنزل ستتراوح بين شركاء خدمة العملاء والخبراء الفنيين، مما يوفر الدعم على مدار الساعة للعملاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأضافت الشركة أن الوظائف الجديدة سترفع إجمالي القوى العاملة الدائمة في جنوب إفريقيا إلى 7000، وقال وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتل في البيان المشترك إن "قرار أمازون بتحديد هذه الوظائف في جنوب أفريقيا يظهر قدرتنا على تقديم عرض جيد للقيمة".

وتعمل أمازون على تعزيز حضورها في جنوب أفريقيا، فيما أعلنت منصتها للحوسبة السحابية - Amazon Web Services (AWS) - عن إطلاق أول عمليات لمركز البيانات في أبريل في كيب تاون، فيما يعود تاريخ أمازون في جنوب إفريقيا إلى عام 2004 ، حيث تعمل وحدة خدمة العملاء منذ عام 2010، ومع ذلك ، فإنها لا تقدم خدمة التجارة الإلكترونية في البلاد.

على جانب آخر وفى قرار حاسم أعلنت شركة "أمازون"، أنها ستفرض حظراً، لمدة عام كامل، على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرف على الوجوه، مطالبة الكونجرس بتشديد الضوابط القانونية التى ترعى استخدام هذه التكنولوجيا، وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة فى مجالى تجارة التجزئة والحوسبة فى بيان: "نفرض حظراً لمدة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه".