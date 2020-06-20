شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يكشف كيفية عمل توصيات الفيديو "For You" فى الخلاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقرت TikTok، المملوكة لشركة Bytedance الصينية، بعدم اليقين بشأن كيفية توصيل التوصيات إلى خلاصة المستخدم.

ظهرت مخاوف غربية من أن مالك التطبيق يمكن أن يشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية، مما قد يجبر التطبيق على مشاركة البيانات بموجب القانون الصيني.

كما تم بالفعل حظر مجلس الشيوخ الأمريكي والعاملين العسكريين الأمريكيين من استخدام التطبيق، في حين كان ستيف هوفمان، أحد مؤسسي Reddit، قد وصف TikTok سابقًا بأنه برامج تجسس على هاتفك.

وعملت المنصة كجزء من الجهود المبذولة لبناء الثقة وتبديد المخاوف بشأن صلاتها المزعومة مع الحكومة الصينية، على نشر وصف تفصيلي لعملية توصية الفيديو.

قالت المنصة في منشور على المدونة "مهمة TikTok هي إلهام الإبداع وجلب الفرح، فنحن نبني مجتمعًا عالميًا حيث يمكنك إنشاء مشاركتك واكتشاف العالم والتواصل مع الآخرين".

وأضافت المنصة، "خلاصة For You هي إحدى السمات المميزة لمنصة TikTok، ولكننا نعلم أن هناك أسئلة حول كيفية تسليم التوصيات إلى خلاصتك".

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وأوضحت المنصة، "فقد تم تصميم النظام للتحسين والتصحيح والتعلم باستمرار من تفاعلك مع النظام الأساسي، ولتقديم توصيات مخصصة نأمل أن تلهم الإبداع وتجلب الفرح."

وعندما يفتح مستخدمو TikTok التطبيق ، يتم تقديمهم لخلاصة For You مجموعة من مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم.

كما أن مفتاح الميزة هو نظام التوصيات تمامًا مثل تلك المستخدمة لمحركات البحث وخدمات البث وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الناس على الحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.

قال TikTok في المنشور: "بشكل عام، تقترح هذه الأنظمة محتوى بعد مراعاة تفضيلات المستخدم كما تم التعبير عنها من خلال التفاعلات مع التطبيق، مثل نشر تعليق أو متابعة حساب، وتساعد هذه الإشارات نظام التوصيات في قياس المحتوى الذي تفضله بالإضافة إلى المحتوى الذي تفضل تخطيه".

ولكن الخوارزمية تأخذ في الاعتبار أيضًا إعدادات الجهاز والحساب مثل تفضيل اللغة وإعداد البلد ونوع الجهاز، بالإضافة إلى معلومات الفيديو مثل التسميات التوضيحية والأصوات وعلامات التصنيف المرتبطة بالمحتوى الذي يحبه المستخدم.

كما تتم معالجة جميع هذه العوامل من خلال نظام التوصيات ويتم ترجيحها بناءً على قيمتها لكل مستخدم TikTok بشكل شخصى.

تستخدم الخوارزمية أيضًا عددًا من الإشارات الدقيقة من كيفية تفاعل المستخدم مع الفيديو لتحديد ما إذا كان سيتم إسقاط مقطع فيديو ذي طبيعة مشابهة في الخلاصة، ثم يتم ترتيب مقاطع الفيديو لتحديد احتمالية اهتمام المستخدم بجزء من المحتوى، وتسليمها إلى كل خلاصة For You.