الهاتف Nubia Red Magic 3 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتفين Nubia Red Magic 5G و Nubia Red Magic 5G Lite محورًا لعدد من الأخبار في الأونة الأخيرة، ولكن يبدو أن العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE لم تنسى هواتفها الذكية القديمة.

في الواقع، لقد تأكد اليوم أن العلامة التجارية الصينية Nubia بدأت الآن بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Nubia Red Magic 3 الذي أطلقته في السوق في العام الماضي. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك واجهة Redmagic 3.0 الأحدث من شركة Nubia. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا في الصين، ولكن من المفترض أن يصل لبقية أنحاء العالم في المستقبل القريب.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.