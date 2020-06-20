شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد رسومات فنانين مشهورين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أنه ليس من الممكن العودة إلى الماضى لمعرفة كيف صنع مونيه أو فان جوخ روائعهم الفنية، لكن الذكاء الاصطناعي قد يمنحك أفضل شيء على الإطلاق تجاه هذا الامر، حيث ابتكر باحثو MIT CSAIL نظامًا للتعلم الآلي، يعرف بـ Timecraft، يمكنه استنتاج كيفية إنتاج اللوحات الفنية، بل وتوقع ضربات الفرشاة المحتملة، حتى للفنانين المشهورين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد تم تدريب التصميم لأول مرة على 200 مقطع فيديو مصور زمنيًا للوحات الرقمية والألوان المائية، وبعد ذلك أنتج العلماء شبكة عصبية تلافيفية "لتفكيك" الأعمال الفنية بناءً على ما تعلموه.

ورغم أن النتائج ليست مثالية، لكنها أكثر فعالية مما تعتقد، وقد كانت Timecraft أفضل من الاختبارات المعيارية الحالية على مدار 90 بالمائة من الوقت، وعندما يتم استخدامه لإعادة إنشاء اللوحات التي تحتوي بالفعل على مقاطع فيديو ذات مدة زمنية محددة، فقد خدعت ما يقرب من نصف الأشخاص المشاركين في استطلاع عبر الإنترنت.

وستكون التقنية رمز المصدر متاحًا إذا كنت على استعداد وقادرًا على تجربته بنفسك، أو البناء على العمل، وبصرف النظر عن دروس التاريخ الافتراضي، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتوضيح تقنيات الرسم العامة للقادمين الجدد نسبيًا، لكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو أحد الرسامين الموهوبين التاليين، لكنها ليست فكرة بعيدة المنال بعد ذلك.