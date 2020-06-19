«إختفاء Last seen» هل تم إلغاءها ؟.. عطل في تطبيق «واتس آب» في مصر

- كتب - محمد علي هـاشم

أكد مستخدمو "واتس آب" في مصر إن عطلا أصاب التطبيق اليوم الجمعة، وعبروا عن استيائهم من الخلل عبر منشورات على "فيسبوك" و"تويتر".

وقد أصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي التطبيق في مصر، إذا أبلغوا عن عدم ظهور أصدقائهم المتصلين، فضلا عن عدم تمكنهم من معرفة آخر ظهور لهم ، وهى خاصية Last seen .

وأوضح المستخدمون أن إعدادات التطبيق لا تسمح بإصلاح الخلل.

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وأكد موقع Down Detector أن شكاوى المستخدمين فى إزدياد، إذ شهد الموقع المعنى برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا فى تقارير WhatsApp down اليوم بحسب اليوم السابع.

الذي أضاف أنه تم تسجيل عبر Down Detector ذروة تقريبًا 4000 تقرير ومن بين المتضررين، يواجه 73 فى المئة مشاكل مع ميزة الـLast seen أو وقت الظهور،بينما يعانى 24 فى المئة من مشاكل الاتصال.

ووفقا لخريطة انقطاع خدمة Down Detector فتؤثر مشكلات WhatsApp على المستخدمين فى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتوجه مستخدمو WhatsApp إلى Twitter للإبلاغ عن المشكلة، قائلين إنهم غير قادرين على تغيير آخر إعدادات تم رؤيتها فى خصوصية التطبيق.